Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nın Kepez açıklarında makine ve dümen arızası yapan boş petrol tankeri, 'Kurtarma-4' römorkörüyle Karanlık Liman'a çekildi. Tanker burada demir attı.

Çanakkale'den Tekirdağ'a giden 118 metre boyundaki 'KOLİN-9' isimli boş petrol tankeri, Kepez beldesi önlerinde makine ve dümen arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca demir attı. Kaptan telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü gönderildi. Tanker, 'Kurtarma-4' römorkörüyle Karanlık Liman'a çekildi. Tanker burada demir attı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-08-19 09:11:02



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