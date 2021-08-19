Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı açıklarında sürüklenen boş petrol tankeri, Kıyı Emniyeti makine ve dümen arızası Genel Müdürlüğü römorkörü ile yedeklenerek güvenli bölgeye çekildi.

Çanakkale’den Tekirdağ’a seyir halindeyken Kepez açıklarında makine ve dümen arızası nedeniyle sürüklenerek demir atan 118 metre boyundaki KOLİN 9 adlı boş petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA4 römorkörü tarafından Karanlık Liman’a demirletildi.

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