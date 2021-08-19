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Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu


BİGA, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir çocuğun yoldan geçen kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, kamerayla görüntülendi.
Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi´nde tuğla yüklü bir kamyon yokuş yukarı çıkarken kasasındaki 2 palet tuğla yola düştü. Bu sırada yol kenarında bulunan çocuk, koşarak tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka bir araçta seyahat edenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga BİGA, (DHA)
2021-08-19 14:16:00

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