Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

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BİGA, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir çocuğun yoldan geçen kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, kamerayla görüntülendi.

Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi´nde tuğla yüklü bir kamyon yokuş yukarı çıkarken kasasındaki 2 palet tuğla yola düştü. Bu sırada yol kenarında bulunan çocuk, koşarak tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka bir araçta seyahat edenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga BİGA, (DHA)

2021-08-19 14:16:00



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