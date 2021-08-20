Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 2´si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 1119 Ağustos tarihleri arasında Yenice, Gelibolu, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 321 kök kenevir bitkisi, 65 gram esrar, 50 metre çeşme hortumu, 25 metre damlama sistemi, 1 çapa ve 1 tahra ele geçirildi. Narkotik köpeği `Roket´in de kullanıldığı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-08-20 17:43:27
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