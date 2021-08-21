Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında büyükbaş hayvan damı ile ev küle döndü. Yangında, 8 tane büyükbaş hayvan telef olurken, 3 bin adet saman balyası da kullanılamaz hale geldi.



Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır köyünde bir hayvan işletmesinin samanlığında çıkan ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın, köylülerin ihbarı sonucunda Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözleri ile Yenice Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yüksel Dönmez’e ait ev ve ağırın yandığını söyleyen Sarıçayır köyü Muhtarı Rıza Bozan, “Büyükbaş hayvan işletmesinde bulunan 8 adet büyükbaş hayvan yangında telef olurken, 3 bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz” dedi.



Yargının ardından Sarıçayır köyüne gelen Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan yangında zarar gören Yüksel Dönmez’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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