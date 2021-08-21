Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

İHA

Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında büyükbaş hayvan damı ile ev küle döndü. Yangında, 8 tane büyükbaş hayvan telef olurken, 3 bin adet saman balyası da kullanılamaz hale geldi.

Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır köyünde bir hayvan işletmesinin samanlığında çıkan ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın, köylülerin ihbarı sonucunda Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözleri ile Yenice Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yüksel Dönmez’e ait ev ve ağırın yandığını söyleyen Sarıçayır köyü Muhtarı Rıza Bozan, “Büyükbaş hayvan işletmesinde bulunan 8 adet büyükbaş hayvan yangında telef olurken, 3 bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz” dedi.

Yargının ardından Sarıçayır köyüne gelen Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan yangında zarar gören Yüksel Dönmez’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga'da 3 bin adet saman balyası yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Biga'da 3 bin adet saman balyası yanarak kül oldu
Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale ...
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
'Aşı karşıtları, argümanları çürüdükçe saldırganlaşıyor'
YEREL HABERLER 'Aşı karşıtları, argümanları çürüdükçe ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama
Yenice’de muhtar eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Yenice’de muhtar eğitim semineri düzenlendi
Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Gelibolu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden ...
AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır ...
Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında ...
Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü Kamyonun arkasında yüklü tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü Kamyonun ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 33’üncü tabliye bloğu yerleştirildi 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajlarıyla birlikte yol silueti ortaya çıktı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajıyla yolları ...
Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ Çanakkale ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, ...
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.