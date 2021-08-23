Çanakkale'de orman yangını

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Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

Tavaklı köyünde son bir ayda 9'uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkisinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı´na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeliyle, Geyikli ve Ezine belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Bölgede yangını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Nedim BAYHAN

2021-08-23 17:08:39



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