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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organik içecek serisi, Bozcaada Caz Festivali’nde sanatseverle buluştu

İHA

Organik içecek serisi, Bozcaada Caz Festivali’nde sanatseverle buluştu

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, Bozcaada Caz Festivali kapsamında müzik tutkunları ve yazın keyfini çıkaranlarla buluştu.

Yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edildiği belirtilen, içeriklerinin dikkat çekici tatlarla harmanladığı bildirilen organik içecek serisi Organics by Red Bull, Bozcaada Caz Festivali kapsamındaki etkinliklerde sanat severlerle buluştu. “Yetenek doğasında var” sloganıyla, alanında öne çıkan yetenekli isimler ile ilham verici projeler gerçekleştiren organik içecek serisi, 2022 Ağustos tarihlerinde gastronomi, müzik ve sanatı harmanladığı tüm Bozcaada’ya yayılan etkinlikler gerçekleştirdi. Katılımcılar, Organics Island konsepti kapsamında miksoloji deneyimleriyle yeni lezzet keşifleri yaparken, Dilan Bozyel ile mobil fotoğrafçılık atölyesine katıldılar. Müzik severler plaktan çalan DJ’ler Lz MC Can, Ladies on Records ve Hünkar’ın performansları ile keyifli anlar yaşarken, yetenekli müzisyen Korhan Futacı’nın sürpriz performansı ile güzel bir müzik deneyimine ortak oldular. Maya Restaurant’da ise şef Selçuk Ayhan ve miksolojist Yiğitcan Gençer’in ORGANICS by Red Bull’un 5 farklı lezzetini ideal yemek uyumları ve içecek reçetelerinde yorumlayarak özel olarak hazırladığı imza lezzetleri ve sunumları gerçekleşti. Dilan Bozyel ise tüm etkinliklerde ‘Organik Anlar’ fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını fotoğrafladı.

ORGANICS by Red Bull ürünleri olan Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate’in raflarda yerini aldığı açıklandı. Yeni ürünlerin alkolsüz ve organik olduğu belirtildi.

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