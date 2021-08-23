Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarında taş ocağından kum almaya çalışan kepçenin şoförü Ersen Dağlı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Örtülüce köyü yakınlarında bulunan taş ocağından kum almaya çalışan Ersen Dağlı´nın kullandığı kepçenin üzerine toprak göçtü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Dağlı´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağlı´nın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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