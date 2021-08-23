Çanakkale'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede 2 hektar alan küle döndü. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor. Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Nedim BAYHAN

2021-08-23 19:19:45



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