Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),(DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen, 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 kaçak göçmeni de kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-08-24 06:29:07



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