Biga’da ayçiçek alımı başladı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, ilk ürünü Göktepe köyünden Salim Oruz´dan 2 ton alarak yaptıklarını söyledi. Üründe yüzde 42,73 oranda yağ belirlendiğini dile getiren Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik" dedi.

Kooperatif Müdürü Emre Yeşilgölden ise sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu.

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