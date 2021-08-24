Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

İHA

Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10’uncu kez orman yangını çıktı. Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 1 uçak, 7 helikopter, 6 arazöz, Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçları ve 64 personel yangına müdahale ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
YEREL HABERLER Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
Tavaklı 10’uncu kez yanıyor Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tavaklı 10’uncu kez yanıyor Bölgede soğutma ...
Gelibolu'da orman yangını; 20 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Gelibolu'da orman yangını; 20 dönüm alan zarar gördü
Çan Belediyesi İstiklal mahallesine ödeme noktası açtı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi İstiklal mahallesine ödeme noktası ...
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 52 düzensiz göçmen ...
Biga’da ayçiçek alımı başladı
YEREL HABERLER Biga’da ayçiçek alımı başladı
Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ...
Çanakkale'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2)
Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
Tavaklı'daki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Tavaklı'daki orman yangını kontrol altında
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Kazdağları'nda orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazdağları'nda orman yangını / Ek fotoğraf
Organik içecek serisi, Bozcaada Caz Festivali’nde sanatseverle buluştu
YEREL HABERLER Organik içecek serisi, Bozcaada Caz Festivali’nde ...
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Tavaklı’da 1 ayda 9’uncu kez orman yangını çıktı Yangına 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Tavaklı’da 1 ayda 9’uncu kez orman yangını ...
Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.