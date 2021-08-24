Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege bölgesinde yasa dışı geçişlerde mücadele kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Bir diğer operasyonda ise, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.