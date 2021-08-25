Rus savaş gemisi ´Smolnyy´ Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçiş yapan, Rus Donanması´na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' savaş gemisi, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.
Ege Denizi´nden saat 10.15´te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması´nın 138 metre boyundaki 300 borda numaralı savaş gemisi 'Smolnyy' saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ´Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu´na döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-08-25 11:34:15
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