Rus donanmasına ait eğitim gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus donanmasına ait 300 borda numaralı ’Smolnyy’ isimli eğitim gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 10.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 300 borda numaralı ’Smolnyy’, saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile ’Dur Yolcu’ önünden geçen eğitim gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus donanmasına ait eğitim gemisine boğazı geçişi esnasında güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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