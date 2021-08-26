Çanakkale’de Gebe Okulu yüz yüze eğitime başladı

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Gebe Okulu, pandemi sürecinin ardından yeniden yüz yüze eğitime başladı.

Gebe Okuluna katılan anne adayları eğitim döneminde; beslenme, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda eğitim alacak. Aynı zamanda gebeliklerini ve doğum anını rahat geçirmeleri için gebelik egzersizi yapacaklar.

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