Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ-ÇANAKKALE,(DHA)Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi'nde, bu yıl 287'ncisi düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde rakibi İsmail Balaban'ı mağlup eden Nedim Gürel kazandı.

Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, 55'i başpehlivan olmak üzere toplamda 600'e yakın güreşçi mücadele etti. Güreşleri; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve çok sayıda güreşsever izledi.

Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel başpehlivan oldu. Nedim Gürel, altın kemeri alarak şampiyonluğunu ilan etti. Başarılı güreşçiye altın kemeri AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan takdim etti.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2021-08-27 12:09:28



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