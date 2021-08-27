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Çanakkale açıklarında 204 düzensiz göçmen yakalandı Termal kameralarla tespit edilen düzensiz göçmenlerin tekneye yasa dışı yollarla binme anları saniye saniye kayıt altına alındı

İHA

Çanakkale açıklarında 204 düzensiz göçmen yakalandı Termal kameralarla tespit edilen düzensiz göçmenlerin tekneye yasa dışı yollarla binme anları saniye saniye kayıt altına alındı

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen düzensiz göçmenler termal kameralar ile tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, düzensiz göçmenleri teknik ve fiziki takibe aldı. Gece yarısı 01.00 sıralarında Kerevizdere koyunda sahilde bekleyen düzensiz göçmenler, 2 adet lastik bot yardımıyla ‘Tuna1’ isimli balıkçı teknesine aktarıldı. Daha sonra Çanakkale Boğazı’nda seyreden balıkçı teknesi TCSG32 ile TCSG903 botları tarafından durduruldu. Teknede gerekli kontroller yapıldıktan sonra mültecilerin de içerisinde bulunduğu ‘Tuna1’ isimli balıkçı teknesi Kepez Limanı’na yanaştırıldı.
Kepez Limanı’nda tahliye edilen 1 kadın, 13 çocuk ve 190 erkek olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen tespiti yapıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, termal kameraların da kullanıldığı operasyonda düzensiz göçmenlerin sahilden lastik botlara binerek ‘Tuna1’ isimli gemiye aktarılmaları saniye saniye kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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