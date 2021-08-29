Çanakkale Boğazı’nda gemi tankına düşen görevli hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Boğazı’nda geçiş sırası bekleyen geminin tankını kontrol ettiği sırada düşen enspektör (kalite kontrol görevlisi) hayatını kaybetti.



Hindistan'ın New Magnalore Limanı'ndan, İstanbul’da bulunan Tuzla Tersanesi’ne giden Liberya bayraklı 244 metre boyundaki ‘Aries Sun’ isimli tanker, Bozcaada açıklarında Çanakkale Boğazı geçişi beklediği sırada tank temizliği gerçekleştirildi. Temizlenen tankı kontrol için aşağıya inen şirket enspektörü Singh Girish Kailash (50), henüz belirlenemeyen nedenle tankın içinde düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden enspektörün cesedi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.