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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

İHA

Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
Çan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşının okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tören sona erdi. Törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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