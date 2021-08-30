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Çanlı Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Çanlı Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Çanlı Kıbrıs gazisi Galip Tanrıkulu, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altında olan iki çocuk babası Gazi Tanrıkulu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Galip Tanrıkulu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçenin Karşıyaka Camiinde Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası yapılan askeri törenle Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Merkez Komutanı Deniz Albay Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çanakkale Gaziler Derneği üyeleri, siyasî parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri katıldı.

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