GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında GökçeadaKabatepe hattında bir günde 18 sefer yaptı.

Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında GökçeadaKabatepe hattında üç gemiyle hizmet verdik. Bu hatta rekor sayıda sefer gerçekleştirildi. Üç gemiyle sefer yapan GESTAŞ, 24 saat esasıyla bir günde toplam 18 sefer yaptı. 3 gün sonunda toplam sefer sayısı 54 olarak gerçekleşecek. GökçeadaKabatepe hattında bir sefer süresinin 2 saat olduğu düşünüldüğünde günde 18 sefer rekor olarak kabul ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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