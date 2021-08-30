AK Parti'li Turan: Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan: Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı

DHA

AK Parti'li Turan: Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin tüm KHK´lıları geri alacağız sözlerine tepki göstererek, "FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye´de problem, sorun varken `tüm KHK´lıları geri alacağız' diyebilir mi. Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı. Sen, olmaz ama, iktidar değişse, teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin. Ne demek FETÖ´nün tüm iltisaklılarını geri alacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kapalı Pazaryeri, Çocuk Bakımevi, Sosyal Konutlar, Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu´nun açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, belediye başkanları, siyaset ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli hazır bulundu.
Törende yaptığı konuşmada, muhalefetin tüm KHK´lıları geri alacağız sözlerine tepki gösteren Grup Başkanvekili Turan, "Bir insan teröre karşı çıktığında iktidar yanlısı gözükmez. Bir insan Ayasofya açıldığında, doğal gaz bulunduğunda sevindiğinde iktidar yanlısı gözükmez. Siyasi kavga, muhalefet kavgası bunlar baş tacı. Polemik, tartışma tabii ki olacak. Ama esas derdimiz bizim ortak meselelerimizde bir araya gelmeyi başarmak olmalı. Bir insan, `bizim komşumuz PYD olsun´ diyebilir mi. FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye´de problem, sorun varken `tüm KHK´lıları geri alacağız diyebilir mi. Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı. Sen, olmaz ama, iktidar değişse, teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin. Ne demek FETÖ´nün tüm iltisaklılarını geri alacağız. Eksik varsa söylersin, kurum hataları varsa, hukuksuzluk varsa dile getirirsin. Ama sorun yokmuş gibi, yargı sürecini göz ardı ederek, `terör iltisaklılarını tekrar devlete alacağım´ nasıl diyebilirsin. O yüzden muhalefet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi kaldı. Muhalefet başımızın tacı. Bizi kamçılayacak, alternatif olacak, zorlayacak ki daha çok çalışalım. Fakat temel meselelerde bir araya gelme derdimiz yok mu. Soruyorum, hangi meselelerde geldik ki. Mavi Vatan dedik, yanımızda mı oldular. Doğu Akdeniz dedik, yanımızda mı oldular. Suriye´de, Azerbaycan´da, KKTC´de yanımız da mı oldular. O yüzden diyorum ki kim hangi partiye oy verirse versin baş tacı, muhalefet baş tacı ama bu ülkede kim iş yapıyor, kim ülkesi için bedel ödüyor, kim ülkenin sınıf atlaması için, tarihten gelen, 30 Ağustos´tan gelen emanetleri sırtlamak için çalışıyor, kimi de yabancı uzantılar olan ülkelere destek oluyor, bunları görmenizi istiyorum" dedi.
Türkiye büyümek, büyütmek zorunda olduklarını ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, yatırımlarını her şeyini büyütmek zorundayız. 'IMF'den borç aldınız´ diyorlar, almadık. Almayacağız. IMF´den aktarılan SDR, tüm üye ülkelere, salgın sürecinden de kaynaklı tahsis edilen para. SDR tahsisi borçlanmak veya kredi vermek değildir. Ama buna da çamur attılar, bize IMF´siz Türkiye olmaz demişlerdi. Bugün bizim son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracatımız var, ne IMF´si. O yüzden konjonktürel sorunlara rağmen büyümeye devam edeceğiz. Afganistan, Suriye meselesi tabi ki bunlar bizim sorun alanlarımız, ancak dünyanın adeta ulaşım güzergahının merkezindeyiz. Hepsini aşarız, yeter ki bir araya gelelim. Yeter ki 84 milyon bir araya gelsin. Biz daha düne kadar kibrit kutusu üzerinde `Türk Malı´ yazar diye sevinirdik. Şimdi İHA´larda, SİHA´larda, füzelerde `Türk Malı´ yazıyor. Daha dün Akıncı TİHA envantere girdi. Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik. Çok azdı. Yaptığımız işler belliydi. Şimdi Türkiye, 'dünyada ne varsa bende de o olsun' diye ısrarla iddiasını ortaya koyuyor. Yüzyıllık planları bozmaya başladık. Türkiye´miz artık zincirleri kıran bir ülke. Büyüyen bir ülke. Bu aziz milletin emaneti üzerimizde. Bu emaneti yerine getireceğiz. Bu millet her şeyin en iyisine layık." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-08-30 20:52:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora imza attı
YEREL HABERLER GESTAŞ, Gökçeada hattında 24 saatte 18 seferle rekora ...
Çanlı Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çanlı Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna ...
Gökçeada’dan dönen tatilcilerin feribot çilesi Online bilet sistemini duymayan vatandaşlar saatlerce güneş altında feribot kuyruğunda bekliyor
YEREL HABERLER Gökçeada’dan dönen tatilcilerin feribot çilesi Online ...
Kazdağları eteklerine yangın istasyonları kuruldu
YEREL HABERLER Kazdağları eteklerine yangın istasyonları kuruldu
Lapseki'de ‘Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda Denetimleri’ yapılıyor
YEREL HABERLER Lapseki'de ‘Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda ...
Umurbey’de meyve sineği tuzakları dağıtıldı
YEREL HABERLER Umurbey’de meyve sineği tuzakları dağıtıldı
Lapseki'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Lapseki'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Çanakkale´de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
`Çocukların bir anda eski akademik performanslarına dönmelerini beklememeliyiz´
YEREL HABERLER `Çocukların bir anda eski akademik performanslarına ...
Çanakkale Boğazı’nda gemi tankına düşen görevli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda gemi tankına düşen görevli ...
Tesisatçının cansız bedeni kuyuda bulundu
YEREL HABERLER Tesisatçının cansız bedeni kuyuda bulundu
Gemide tank içinde düşen görevli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gemide tank içinde düşen görevli hayatını kaybetti
Tesisatçı arızayı gidermek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Tesisatçı arızayı gidermek için girdiği su kuyusunda ...
61 yıldır, Assos'u gezen turistlerin anılarını 35 defterde biriktirdi
YEREL HABERLER 61 yıldır, Assos'u gezen turistlerin anılarını 35 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.