AK Parti'li Turan: Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin tüm KHK´lıları geri alacağız sözlerine tepki göstererek, "FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye´de problem, sorun varken `tüm KHK´lıları geri alacağız' diyebilir mi. Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı. Sen, olmaz ama, iktidar değişse, teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin. Ne demek FETÖ´nün tüm iltisaklılarını geri alacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kapalı Pazaryeri, Çocuk Bakımevi, Sosyal Konutlar, Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu´nun açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, belediye başkanları, siyaset ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada, muhalefetin tüm KHK´lıları geri alacağız sözlerine tepki gösteren Grup Başkanvekili Turan, "Bir insan teröre karşı çıktığında iktidar yanlısı gözükmez. Bir insan Ayasofya açıldığında, doğal gaz bulunduğunda sevindiğinde iktidar yanlısı gözükmez. Siyasi kavga, muhalefet kavgası bunlar baş tacı. Polemik, tartışma tabii ki olacak. Ama esas derdimiz bizim ortak meselelerimizde bir araya gelmeyi başarmak olmalı. Bir insan, `bizim komşumuz PYD olsun´ diyebilir mi. FETÖ ile ilgili meselelerde tüm Türkiye´de problem, sorun varken `tüm KHK´lıları geri alacağız diyebilir mi. Bu adamlar darbeyi AK Parti´ye karşı, MHP´ye karşı yapmadı ki. Tüm Türkiye´ye karşı yaptı. Sen, olmaz ama, iktidar değişse, teröre karşı olmaktan, terörle mücadeleden vaz mı geçeceksin. Ne demek FETÖ´nün tüm iltisaklılarını geri alacağız. Eksik varsa söylersin, kurum hataları varsa, hukuksuzluk varsa dile getirirsin. Ama sorun yokmuş gibi, yargı sürecini göz ardı ederek, `terör iltisaklılarını tekrar devlete alacağım´ nasıl diyebilirsin. O yüzden muhalefet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi kaldı. Muhalefet başımızın tacı. Bizi kamçılayacak, alternatif olacak, zorlayacak ki daha çok çalışalım. Fakat temel meselelerde bir araya gelme derdimiz yok mu. Soruyorum, hangi meselelerde geldik ki. Mavi Vatan dedik, yanımızda mı oldular. Doğu Akdeniz dedik, yanımızda mı oldular. Suriye´de, Azerbaycan´da, KKTC´de yanımız da mı oldular. O yüzden diyorum ki kim hangi partiye oy verirse versin baş tacı, muhalefet baş tacı ama bu ülkede kim iş yapıyor, kim ülkesi için bedel ödüyor, kim ülkenin sınıf atlaması için, tarihten gelen, 30 Ağustos´tan gelen emanetleri sırtlamak için çalışıyor, kimi de yabancı uzantılar olan ülkelere destek oluyor, bunları görmenizi istiyorum" dedi.

Türkiye büyümek, büyütmek zorunda olduklarını ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, yatırımlarını her şeyini büyütmek zorundayız. 'IMF'den borç aldınız´ diyorlar, almadık. Almayacağız. IMF´den aktarılan SDR, tüm üye ülkelere, salgın sürecinden de kaynaklı tahsis edilen para. SDR tahsisi borçlanmak veya kredi vermek değildir. Ama buna da çamur attılar, bize IMF´siz Türkiye olmaz demişlerdi. Bugün bizim son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracatımız var, ne IMF´si. O yüzden konjonktürel sorunlara rağmen büyümeye devam edeceğiz. Afganistan, Suriye meselesi tabi ki bunlar bizim sorun alanlarımız, ancak dünyanın adeta ulaşım güzergahının merkezindeyiz. Hepsini aşarız, yeter ki bir araya gelelim. Yeter ki 84 milyon bir araya gelsin. Biz daha düne kadar kibrit kutusu üzerinde `Türk Malı´ yazar diye sevinirdik. Şimdi İHA´larda, SİHA´larda, füzelerde `Türk Malı´ yazıyor. Daha dün Akıncı TİHA envantere girdi. Biz milli savunma diye bir sanayi mi bilirdik. Çok azdı. Yaptığımız işler belliydi. Şimdi Türkiye, 'dünyada ne varsa bende de o olsun' diye ısrarla iddiasını ortaya koyuyor. Yüzyıllık planları bozmaya başladık. Türkiye´miz artık zincirleri kıran bir ülke. Büyüyen bir ülke. Bu aziz milletin emaneti üzerimizde. Bu emaneti yerine getireceğiz. Bu millet her şeyin en iyisine layık." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-08-30 20:52:52



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