Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş’un belgeseli çekiliyor

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş’un yazdığı destan beyaz perdeye taşınıyor. Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu'yu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise Mehmet Çepiç'in canlandırdığı belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş ve senaristliğini de Ömer Erbil yapıyor.

25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul koyuna çıkarma yapmaya çalışan düşman askerlerine direnen Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey ağır yaralanması üzerine, en kıdemli erbaş olarak komutayı Yahya Çavuş almıştı. Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle, 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durdurmuş, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmayı engellemişti.

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak bilinen Çanakkale Savaşları’ndaki Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlığı, doğup büyüdüğü Ezine ilçesinde çekilen belgeselle anlatılacak.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor. Belgeselde Yahya Çavuş, köyü, annesi, eşi ve çocuğu Muharrem ile savaş sahneleri anlatılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yahya Çavuş’un köyünde devam eden belgesel çekimleri sırasında set ekibiyle bir araya geldi. Ekipten çekimler hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından restorasyonu devam eden Yahya Çavuş'un evinde incelemelerde bulundu.

Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşlarının en önemli kahramanlarından biri olduğunu belirten Bülent Turan, "Ertuğrul koyunda 3 binden fazla İngiliz’e karşı 67 Türk askeri ile birlikte muazzam bir direniş gösterdi. Savaşın seyrini değiştirdi. Bu bölgedeki ‘Çanakkale Geçilmez’ hatıralarının en kıymetlilerinden bir tanesi. 250 bin şehidin olduğu yerde çok sayıda kahramanımız ve hatıramız var. Bu köyün eski ismi Koçeli köyüydü. Zaman içerisinde ise Yahya Çavuş’un hatıralarına atıfta bulunarak, insanlarımız köye Yahya Çavuş ismini vermişler. Koçeli köyü Yahya Çavuş köyü olmuş. Bizler de bütün ilgililerle bir araya gelerek bu tarihi şahsiyeti, Çanakkale Savaşları'nı Geçilmez kılan bu şahsiyetlere nasıl vefa borcumuzu öderiz diye tartışırken, Yahya Çavuş’un evini bulduk. O evin restore edilmesini, müze hâline getirilmesini sağladık. Şu ânda müze inşaatımız devam ediyor. Yahya Çavuş tüm Türkiye’mize duyulsun, hatırası bilinsin diye belgesel çalışması yapıyoruz. Çanakkale’mizden tüm Türkiye’ye Yahya Çavuş'un adını, hatırasını anmak istiyoruz. Zaten etrafta gezerseniz bütün gençlerin adı Yahya'dır. İnsanlarımız dolay seyriyle buraya çocuklarına Yahya ismini vererek aslında Yahya Çavuş’a bir atıfta bulunmuşlar. O yüzden çok kıymetli bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Köyümüzün hem turizme açılması, hem de Çanakkale Savaşları’na vefa borcu ödenmesi açısından kıymetliydi. Sadece belgesel, müze ev değil, aynı şekilde bir turizm rotası olan Troas Kültür Yolu çalışmamız var. Bu yol içerisindeki çok önemli bir bölümde Yahya Çavuş adıyla hem buradan geçecek, hem de insanlarımıza Yahya Çavuş’un kim olduğunu tekrar anlatma imkânı bulacağız" dedi.

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