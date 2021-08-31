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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor

İHA

Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor

Çanakkale’de 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağı son buluyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılmaya başladı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 1 Eylül itibariyle denizlerde gırgır tekneleriyle av yasağının kalkacak olması dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti.
Törende konuşan S.S Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi, “İnşallah iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Müsilaj sorunundan sonra bu tabiatın vermiş olduğu bir hastalık. Bu bizleri bu süreçte biraz karamsar etti. Ancak bugün görüyorum ki Marmara Denizi'nde bizim ona salya dediğimiz müsilaj artık yok. Müsilaj tamamen temizlenmiş durumda. Bunun deneyleri incelemeleri yapıldı, inşallah bu sezon çok iyi bir sezon olacak” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Burada adalarımız var, Marmara kıyımız var, Ege kıyımız var. Toplamda 671 kilometre kıyı şeridimiz var. Bölgedeki balıkçılığımız da bir o kadar önemli. Çanakkale'de potansiyeli yüksek bir balıkçılık söz konusu. İlimizde 12 bin 400 kişi balıkçılık için vize yaptırmış. Ama tabi bu sayının tümü balıkçılık yapmıyor. Şu anda kentte 6 bin civarında balıkçımız var. İlimizde 23 adet su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesisimiz var. Bu da çok azımsanmayacak bir rakam. Aynı zamanda 24 adet balıkçı barınağı ve barınma yerimiz var” diye konuştu.
36 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Çalı Balıkçılık teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, “Biz 15 Nisan’dan beridir avlanmıyoruz. Allah’ın izniyle bugün saat 00.00 itibariyle ava başlayacağız. Denizden beklentilerimiz büyük. Marmara Denizi’nde olan müsilaj da temizlendi çok şükür. Ümitlerimiz büyük çalışacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip, kurdele kesildi. Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, selamlamalarla Kemer Limanı’ndan ayrılarak Marmara Denizi’ne doğru açıldı.
Kemer Köyü Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu,Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ile gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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