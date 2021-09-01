Lapseki'de SODAM sergisi açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) sergisi açıldı.

Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Merkezine bağlı SODAM, sosyal tesislerde ziyaretçilerini ağırladı. Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya tarafından kesilen kurdele ile açılan sergide onlarca el emeği yakından incelendi.

SODAM Müdürü Makbule Sargın çalışmalar hakkında verdiği bilgide “2019’da kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi içinde; kuaför, yemek yapım ve sunumu, pasta yapım ve sunumu, dikişnakış kurslarımız vardır. Bu zamana kadar 300’e yakın belge vermiştir. Şuan da kursa devam eden 35 kursiyer bulunmaktadır. SODAM’ı diğer kurslardan ayıran en önemli fark devlet tebrik destekli olmasıdır. Bugün sergideki tüm ürünler kursiyerlerimizin kendi emekleriyle yaptığı ürünlerdir. Hem meslek hem de kazanç sağlanmaktadır. Tüm dünya ve ülkemiz pandemi sürecindeyken dahi SODAM Merkezimiz çalışmalarına devam ederek, 15 bin adet maske üretmiştir" dedi.

Davete katılan protokol üyeleri arasında Kaymakam Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Zafer Çelik, Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Engin Gür de yer aldı.

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