Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı 15 Eylül’e uzatıldı

Çanakkale Valiliği, ormanlara giriş yasağını 15 Eylül’e kadar uzattı.

Çanakkale’de artış gösteren orman yangınları nedeniyle 31 Temmuz 30 Ağustos arasında 1 ay süreyle ormanlara giriş yasaklanmıştı. Çanakkale Valiliği yazılı bir açıklama yaparak yasakların 15 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Valiliğin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Orman yangınları ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 115 Eylül 2021 tarihlerinde orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ormanlık alanlara görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın; Orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi yakmamaları, Orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, ormanda ateş, duman ve şüpheli bir durum görüldüğünde ücretsiz 112 Acil Durum, 177 Alo Orman Yangın hatlarına ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

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