Çanakkale'de kaçak içki operasyonuna 1 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde polis noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 farklı çeşit ve markalarda gümrük kaçağı her biri 1 litrelik bandrollü alkollü içki, 12 gümrük kaçağı her biri 200 ml olan bandrollü alkollü içki, 3 gümrük kaçağı her biri 2 litrelik alkollü içki ve 18 gümrük kaçağı her biri 500 ml olan alkollü içki ele geçirildi.
Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-09-01 12:14:08
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