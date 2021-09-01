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Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

DHA

Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Valiliği tarafından, çıkabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla 30 Ağustos'a kadar uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması, 16 Eylül'e kadar uzatıldı.
Çanakkale Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-15 Eylül 2021 tarihlerinde orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ormanlık alanlara görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın; orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi yakmamaları, Orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, ormanda ateş, duman ve şüpheli bir durum görüldüğünde ücretsiz 112 Acil Durum, 177 Alo Orman Yangın hatlarına ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-09-01 12:25:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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