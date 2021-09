Kaymakam Can’dan Başkan Erdoğan’a veda ziyareti

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamı olarak atanan Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner de eşlik etti.

Kaymakam Can ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, Kaymakam Can’a kendileriyle çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip Biga’ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Biga’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve ilçeden 4 yıllık çalışma süresince edindiği güzel anılarla ayrıldığını belirten Kaymakam Can, her zaman iş birliği ve destek içinde çalıştıkları Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Erdoğan, Kaymakam Can’a hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.