Çanakkale’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının, bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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