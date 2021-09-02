Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 20212022 eğitimöğretim yılında öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 20212022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret ederek, eğitim hayatına başlangıç yapan minik öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Bülent Öz, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim hayatında yardımcı olacak hediyeler sunarak onların heyecanına ortak olduk. Yoğun duygularına ve tatlı heyecanlarına yakından şahit olduğum ailelerimizi tebrik ediyorum, ‘Bugünün çocukları, yarının geleceği’ inancı ile geleceğimizi şekillendirecek yeni nesillere başarılar diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.