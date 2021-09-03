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Salda Gölü’nün ekosistemi bilimsel çalışmalar için görüntülendi Başkan Ceylan: “Salda Gölü’nün insan baskısından tamamen arındırılması gerekiyor”

İHA

Salda Gölü’nün ekosistemi bilimsel çalışmalar için görüntülendi Başkan Ceylan: “Salda Gölü’nün insan baskısından tamamen arındırılması gerekiyor”

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nün su altı ekosistemi bilimsel çalışmalar için görüntülendi. İstanbul teknik Üniversitesi’nden gelen bilim insanlarına eşlik eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, “Salda Gölü inanılmaz harika bir ekosistem. Dalışlarımızda binlerce balığın arasında yüzdüğümüze tanık olduk. Böyle sağlıklı bir ekosistemin, insan baskılarından tamamen arındırılmasına ihtiyaç var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızda zaten çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bilim insanlarının birlikte yürüttüğü, Salda Gölü’nün kimyasal ve biyolojik değişimlerini inceleme projesi kapsamında su altındaki ekosistemden birçok örnekler alındı.
“Bölgenin dip faunası, florası, ekosistemi ve kayaç yapılarını inceledik”
Konuyla ilgili İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Salga Gölü’ne bir çalışma yaptık. Oranın biyo çeşitliliği ve ekosistemini görüntüledik ve bunu da bir kısa film haline getirdik. Bu kez bilim insanlarımızla birlikte bu bölgeye gittik ve bölgenin dip faunası, florası, ekosistemi ve kayaç yapılarını ve kayaç yapılarını inceledik. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen hocalarımızla birlikte örnekler aldık. Hocalarımızın yanında getirdiği çok sayıda örnekleme formları vardı ve onların hepsinin tedarikini yaparak, teslim ettik” dedi.
“Salda Gölü’nün insan baskısından arındırılmasına ihtiyaç var”
Salda Gölü’nün sağlıklı bir ekosistemi olduğuna ve bunun bozulmaması için insandan arındırılmasına dikkat çeken Ceylan, “Salda Gölü inanılmaz harika bir ekosistem. Dalışlarımızda binlerce balığın arasında yüzdüğümüze tanık olduk. Böyle sağlıklı bir ekosistemin, insan baskılarından tamamen arındırılmasına ihtiyaç var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızda zaten çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı” diye konuştu.
“Salda Gölü’nün etrafında kum yok”
Sosyal medya ve bazı basın organlarında ‘Salda Gölü’nün kumu taşındı’ haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ceylan, “Salda Gölü ile ilgili önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum aslında. Basın ve sosyal medyada ‘Salda Gölü’nün kumu alındı, başka yere taşındı’ gibi çok sayıda haber çıkıyor. Oysaki, Salda Gölü’nün etrafında kum yok. O görünen beyaz alanda tamamen kayaç ve hidromanyezit yapıların kırıkları. Yani bir tür mercan benzeri yapıların kırıkları. Hem sağlık açısından bir yararı yok, hem de ekonomik açıdan hiçbir değeri yok. Kireç benzeri sodyum parçacıkları suyun altında da yoğun bir şekilde mevcut. Bunların tamamını görüntüledik. Yani Salda Gölü’nün en önemli özelliği, ekosistemi çok kırılgan, herhangi bir yerden çok fazla kirleticiye maruz kalmıyor ve tek kirletici faktör olarak orada insan öne çıkıyor. İnsanların o bölgeden arındırılması ve sadece oluşturulacak teraslardan fotoğraf çekmeleri, bence Salda Gölü’nün gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir ekosistemle aktarılması için gereklidir diye düşünüyorum” dedi.
“Salda Gölü ile Mars’taki Jezero Krateri arasında benzerlik var”
Mars’ta yer alan Jezero Krateri ile Salda Gölü arasında benzerlik olduğunu da sözlerine ekleyen Ceylan, “Çalışan hocalarımız, Mars’ta yer alan Jezero Krateri ile Salda Gölü arasında bir benzerlik oluştuğunu belirtiyorlar. Bu benzerlikte hidromanyezit dediğimiz oluşumlardan kaynaklı. Tabii magnezyum ağırlıklıdır hidromanyezit oluşumlar. Stromatolit olarak adlandırılıyor ve büyük bölümü magnezyum kalanı da kalsiyum, karbonat olan bir kayaç yapı. Van’da da yine mikrobiyalitler var. Onları da daha önce çok görüntülemiştik. Salda Gölü’ndeki Stromatolitlerin oluşumu son derece sağlıklı. Florası da son derece sağlıklı. Balık popülasyonu da oldukça yüksek. Dolayısıyla o ekosistemi gördüğümüzde hayran kaldık. Ve bu sistemin mutlaka insandan arındırılmasında fayda görüyorum” şeklinde konuştu.

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