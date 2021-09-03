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AK Parti’li Turan: “Çanakkale’mize 106 yeni doktor atandı”

İHA

AK Parti’li Turan: “Çanakkale’mize 106 yeni doktor atandı”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye 106 yeni doktorun atamasının yapıldığını söyledi. Turan, “İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde Çanakkale’mize daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için devlet hastanelerimizin kadro ihtiyaçlarına göre atamalar yapıldı. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” dedi.
Çanakkale’de önemli bir salgın süreci yönetildiğini ifade eden Turan, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de salgınla mücadele ediyor. Çanakkale’mizde de önemli bir salgın süreci yönetiliyor. Şehrimiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da adeta çağ atladı. Çanakkale yüzde 88,7 aşılama oranı ile Türkiye’de ilk 3 içinde. Hemşehrilerimizin kaliteli ve kolay ulaşabilir sağlık hizmeti alması daima önceliğimiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmelerde ihtiyaç olan alanlara kadro atanmasını yakından takip ediyoruz. Bugün de şehrimize 106 doktorumuzun ataması yapıldı. Şehitler ve Destanlar Diyarı Çanakkale’mize atanan doktorlarımıza hoş geldiniz diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İhtiyaç duyulan branşlarda atamalara devam edilecek” diye konuştu.
100. Dönem Hizmet Yükümlülüğü kapsamında atanan doktorlar Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice’de görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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