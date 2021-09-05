Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

İHA

Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “06.09.2021 tarihinde (Pazartesi) KabatepeGökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’nin tek ve son saraçı Ruşen Şahin: “Artık bu meslek bitti, çırak yetişmiyor”
YEREL HABERLER Çanakkale’nin tek ve son saraçı Ruşen Şahin: “Artık ...
Çanakkale Boğazı’nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı
Yemek borusundan 6 santimlik et parçası çıktı
YEREL HABERLER Yemek borusundan 6 santimlik et parçası çıktı
Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
AK Parti’li Turan: “Çanakkale’mize 106 yeni doktor atandı”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan: “Çanakkale’mize 106 yeni doktor ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye bloğu geldi 87 tabliyenin tamamı Gelibolu’daki Sütlüce şantiyesine getirildi
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye bloğu geldi 87 ...
Salda Gölü’nün ekosistemi bilimsel çalışmalar için görüntülendi Başkan Ceylan: “Salda Gölü’nün insan baskısından tamamen arındırılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Salda Gölü’nün ekosistemi bilimsel çalışmalar için ...
Cumhur İttifakı Ezine’de buluştu
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı Ezine’de buluştu
Milli Sporcu Korkmaz Biga’da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Milli Sporcu Korkmaz Biga’da coşkuyla karşılandı
Çanakkale’de lüferin kilosu 150 lira
YEREL HABERLER Çanakkale’de lüferin kilosu 150 lira

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.