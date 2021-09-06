Çan’da trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Çan Biga karayolu 12. Kilometresinde Emeşe Katrancı köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sezai G. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Çan’dan Biga istikametine giden 17 AAD 448 plakalı motosiklet sürücüsü Sezai G. (35) Emeşe Katrancı köyleri arasında hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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