Çanakkale’de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Çanakkale’de, korona virüs (Covid19) salgınına karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başladı.

2021 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çanakkale Vali İlhami Aktaş, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu‘nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinin de bulunduğu programda Vali İlhami Aktaş, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak öğrencileri sınıflarına uğurlayıp, derslerinde başarılar diledi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla uzun süredir kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin aileleri de bu heyecana dışarıda bekleyerek ortak oldu.

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