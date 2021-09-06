Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege'de kuvvetli poyraz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde feribot seferlerinin iptaline neden oldu.
Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Gökçeada'ya deniz ulaşımını durdurdu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe hattında tüm tarifeli feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini duyurdu.
Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Burak GEZEN
2021-09-06 11:12:17
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