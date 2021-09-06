Lapseki MYO’da ilk kayıtlar alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulu (MYO)’nda 20212022 eğitimöğretim yılının ilk kayıtları alındı.

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yeni akademik yılın ilk kaydı Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından öğrencilere kimlik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Engin Gür, okulu tercih eden öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Okul idaresinden edinilen bilgide, yeni kayıtlarla birlikte mevcudun bin 500 öğrenciyi bulması öngörülüyor. Kaymakam Çelikkaya 20212022 öğretimöğretim yılında ders başı yapacak tüm öğrencilere başarılar dilerken, korona virüs ile mücadelede herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

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