Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)



YARINKİ SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın planlanan tarifeli feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri iptal oldu. Gökçeada-Kabatepe hattında, fırtına nedeniyle bugünkü tarifeli feribot seferleri de yapılamadı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-09-06 17:45:54



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