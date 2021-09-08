Çan Cumhuriyet ilkokulu ‘Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya’ TÜBİTAK projesinde

"Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya TÜBİTAK" projesinde Çanakkale ilini Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Yılmaz temsil etti.

4004 TÜBİTAK çağrısı kapsamında destek alan "Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya" projesi Türkiye’nin farklı illerinden seçilen 60 sınıf öğretmeni ile Bursa'da gerçekleşti. Projede Çanakkale'yi Çan Cumhuriyet ilkokulu 4 B sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz temsil etti. Projenin gayesi, uzman eğitimciler nezaretinde yaparak, yaşayarak ve gözlem yaparak keşfetmek. Öğretmenler, astronomi, uzay bilimleri, havacılık alanlarında öğrencilerinin ilgisini arttırmak; bu alana ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek ve gökmenlerin yetişmesine vesile olacak. Proje, yürütücü kurum olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi başta olmak üzere diğer kurumların/kuruluşların da katkılarıyla süreklilik arz edecek. Projenin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan devlet okullarında ya da özel okullarda faal olarak görev yapan sınıf öğretmenleri teşkil ediyor.

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