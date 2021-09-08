Çan MYO ilk kayıtlar alındı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu'nda ilk kayıtlar alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu’nda 2021 2022 eğitim ve öğretim yılı ilk kayıtları alındı. Tercih sonuçlarının ardından kayıt yaptırmak için Çan Meslek Yüksekokulu'na aileleri ile birlikte gelen gençleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz karşıladı. Gerçekleştirilen kayıt işlemleri sonrasında öğrencilere öğrenci kimlik kartları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Belediye Başkanı Bülent Öz, yeni kayıt yaptıran gençlere başarılar dileyerek, aileleri ile sohbet etti.

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