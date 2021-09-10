Başkan Erdoğan, Kaymakam Dolu’ya projeleri tanıttı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu’yu ağırladı. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından projeleri yerinde tanıttı.

Göreve yeni başlayan Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a iadei ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken görüşmeye Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından, Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, Kaymakam Dolu’yu tamamlanan ve 18 Eylül’de açılışı yapılacak olan Adapark ile Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projelerini gezdirerek, Biga için kazandırılan eserleri tanıttı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız Erdinç Dolu’yu Belediyemizde ağırladık. Ardından 18 Eylül’de açılışlarını gerçekleştireceğimiz proje alanlarımızı Kaymakamımız ile birlikte gezerek çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Erdoğan ziyaret sonunda, Kaymakam Dolu’ya Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş’un biblosunu hediye etti.

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