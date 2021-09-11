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(Özel) Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu Rusya’nın Antalya ve İzmir’den domates alımı Çanakkale üreticisine yarayacak

İHA

(Özel) Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu Rusya’nın Antalya ve İzmir’den domates alımı Çanakkale üreticisine yarayacak

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu'nun Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırma kararını yorumladı. Kaya, “Bu durumun bize katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya’ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar” dedi.
Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’den domates alım kotasını 250 bin tondan 300 bin tona çıkarmasının ardından yeni bir karara imza attı. Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu yaptığı açıklamada, 2020 Aralık ayında Antalya ve İzmir'den yapılan ithalata getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı duyurdu.
“Hangi ürüne ne kadar ihtiyaç varsa aylar öncesinden bize bildirilmeli”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya haberi güzel bulduğunu ancak samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kaya, “Rusya’nın ‘domates, biber alacak’ gibi söylemleri iç pazarda ciddi bir hareketlilik sağlıyor. Rusya daha düne kadar bu tarz ürünleri ülkemizde talep etmiyordu, yalnız çok yeni zamanda açıkladığı bir kararla Rusya, ülkemizden domates ve biber ithalatına izin vermiş. Bu güzel bir haber ama ben bunu samimiyetsiz bir yaklaşım olarak buluyorum. Çünkü bu durum Rusya’nın insafına kalmış, hiçbir hesap kitap yapılmadan böyle bir açıklamanın yapılması ne bizim ülkemizin üreticisine ne de Rus tüketicilere fayda sağlar. Bunun aylar öncesinden hesabı yapılarak, hangi ürüne ne kadar ihtiyacı varsa bize bildirmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.
“Ruslar ne zaman kapı bulamazlarsa o zaman kapımızı çalıyor”
Rusya’nın sezon ortasında belirsiz bir şekilde Türkiye’nin kapısını çalmasını doğru bulmadığını kaydeden Başkan Kaya, “Sezonun ortasında Rus yetkililer iç pazarda bu ürünleri kendi tüketicisiyle bulaştırma konusunda zorlandığı anda ilk çaldıkları kapı Türk kapısı. Bu yaklaşım doğru değil, yani bu ürün ülkemizdeki üreticilerin satmaya zorlandığı dönemlerde de Rus yetkilerin bu ürünleri almasını biz amaçlıyoruz. Bu belirsizlik, ‘bugün izin veriyorum ama başka bir ülkede buldum ve almaktan vazgeçtim’ yaklaşımının doğru olmadığını düşünüyorum. Bize muhtaç olmadan Rus yetkililer kapımıza gelmiyor. Ne zaman kapı bulamazlarsa o zaman kapımızı çalıyorlar. Üreticiye aylar öncesinden bu ürünlerin verileceği bilgisi verilse ona göre dikim planlaması yapılır. Domates fiyatları iç pazarda da yükseliş bandında. Rus pazarının da açılmasıyla bu fiyatları daha da yukarı çıkartır. Bu durumda da bizim tüketicimiz iç pazarda bazı ürünlere zor ulaşır. Dolayısıyla Rusya’nın bu kapıyı açmasını kıymetli buluyorum ancak samimiyetsiz bulmamdaki sebep de yarın kapatabilecek olması” diye konuştu.
“Rusya Antalya bölgesinden alım yaparsa, Çanakkale domatesi de iç pazardaki üreticiye fayda sağlar”
Rus yetkililerin Antalya ve İzmir bölgesinden domates ve biber almasının iç pazarda Çanakkaleli üreticiye fayda sağlayacağını da sözlerine ekleyen Kaya, “Onlara en yakın pazar Antalya bölgesinin pazarı. Biz, yani Çanakkale onlara en uzak pazar aslında. Dolayısıyla Rus yetkililer, en yakın ve maliyeti en düşük ürün neredeyse oradan temin etmeye çalışıyorlar. Bu durumun bize şöyle katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya’ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar” dedi.
“Domatesin 4 katı fiyatına satılması hem bizi hem de tüketiciyi üzüyor”
Pazarda makas aralığının açık olması ve fiyatların 4 katı fiyatına satılmasının hem üretici hem de tüketiciyi üzdüğünü belirten Kaya, “Pazarda domates fiyatı 5 ile 8 lira arasında. Üreticide ise 1.50 ile 2.50 kuruş arasında. Şuanda söylediğimiz bir şey var tüketicinin cebinden çıkanla üreticinin cebine giren makas ciddi şekilde açılmakta. Dolayısıyla bizim arzu ettiğimiz bu ürünü çok pahalı satalım değil ama bu makasın daraltılması. 2 liraya alınan bir ürünün 4 katı fiyatına pazarda satılıyor olabilmesi ciddi bir şekilde bizi de tüketici de üzüyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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