Çanakkale’de narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 612 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara karşı operasyon düzenledi. 16 farklı olayda 54 araç ve 127 şahıs kontrol edildi. 25 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 40 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 10 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ve 2 bin 575 lira para ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.