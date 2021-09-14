Yavru peçeli baykuş 'Fışfış', 3 aylık bakım sonrası doğaya salındı



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de 3 ay önce 2 haftalık yavru olarak bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü'nce bakıma alınan 'Fışfış' isimli peçeli baykuş, doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne bağlı Biga DKMP Şefliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce ormanda yuvasından düşmüş 2 haftalık yavru peçeli baykuş buldu. Daha sonra peçeli baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 ay boyunca veteriner Meltem Dimişgi'nin bakımı yaptığı peçeli baykuşa ıslak mama, tavuk ve ciğer verildi.

'ARTIK UÇMA ZAMANI GELDİ'

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, "Yaklaşık 3 ay önce 2 haftalık yavruyken Biga Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğimizce bulunarak müdürlüğümüze getirilen peçeli baykuşumuz, uygulamış olduğumuz bakım sürecinde yetişkin hale geldi. Artık uçma zamanı geldi. Dairenin bir maskotu gibi oldu. Ona 'Fışfış' ismini takmıştık. Gideceği için üzgünüz ama artık ait olduğu doğasına geri dönmeli" dedi. Fışfış isimli peçeli baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve Veteriner Meltem Dimişgi eşliğinde Radar Tepesi'nde doğaya salındı.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-09-14 10:22:00



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