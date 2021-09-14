Çanakkale´de uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de son bir haftada düzenlenen 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde son bir haftada uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik 16 ayrı operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 40 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 10 gram bonzai, 2 sentetik ecza ve bıçak ile 2 bin 575 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-09-14 17:47:41



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