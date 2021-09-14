Çanakkale açıklarında gemide 35 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda bir gemi içerisinde 35 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı'nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, Ezine ilçesi açıklarında bir gemi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-09-14 18:03:53



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