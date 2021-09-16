Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, ÇanÇanakkale karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hurma köy yakınlarında 17 LZ 600 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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