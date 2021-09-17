Gelibolu'da annesini başına keserle vurarak öldürdü (2)

ANNESİYLE DAHA ÖNCEDEN DE TARTIŞMALAR YAŞAMIŞ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde annesi Nermin Güler'i başından keserle vurarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Kamil Güler'in, daha önce de sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi. Recep Güler'in telefonla aradığı eşi Nermin Güler'in cevap vermemesi üzerine psikolojik sorunları olan oğlu ile yeniden tartışma yaşamasından endişe ettiği için polisi aradığı ortaya çıktı. Kamil Güler'in gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-09-17 00:02:04
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